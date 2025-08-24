快訊

鎳供給過剩 不銹鋼價最大變數

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

不銹鋼最重要原料鎳金屬進到橫向整理，將成為不銹鋼價反彈的最大變數。上市不銹鋼廠主管說，近期國際鎳價在每公噸1.45萬美元至1.55萬美元間起伏，市場主流見解認為，當前全球鎳供給仍顯過剩，印尼產量與份額續創高，其2025年全球占比約63%，情況可能再延續。

上市不銹鋼專家指出，今年倫敦金屬交易所LME鎳價曾探五年來低點，使生產商面臨壓力，部分小型冶煉減產或停產，但慶幸的是，中國大陸近月擴大戰略囤鎳，被視為對價格提供底部支撐。

整體觀察，隨著印尼鎳金屬的供給持續增長，但低價迫使邊際產能收縮，加上中國戰略囤貨提供底部，市場相信鎳價整理的區間將在底部每公噸1.45萬美元，上看到1.7萬美元，大部分重心會落在1.55萬美元至1.65萬美元，鎳價成本若能守住此區間，對304不銹鋼（廚房用不銹鋼）比較有利。

此外，美國關稅政策影響國際總體經濟走弱，全球用鋼需求復甦不均，其中大陸市場偏弱，但印度與東協偏強，高利率壓抑歐洲的建築以及汽車消費市場，用鋼量樣受到抑制。大陸家電中長期成長仍在，短期修復受內需與補貼政策節奏影響。

鎳價 不銹鋼

