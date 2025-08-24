唐榮、燁聯 不銹鋼價看漲

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

亞洲重要不銹鋼供貨中心印尼青山近期不斷調漲價格，中下游追漲效應下，不銹鋼市場明顯回溫，唐榮（2035）、燁聯9月盤價上行力道增長，市場對「金九銀十」出現樂觀期待。

法人表示，時序進到第3季中旬，第4季是不銹鋼傳統旺季，若這波漲勢可以銜接到年底，不銹鋼族群都有表現機會，但過程中不能忽視美國關稅政策的影響。

上市不銹鋼廠主管表示，亞洲不銹鋼掀起漲價浪潮，背後推手來自亞洲不銹鋼巨擘大陸青山控股（Tsingshan），從7月至今多次調高不銹鋼報價，累積漲幅達每公噸110美元以上，推升行情向上動力。

另一方面，印尼青山為因應市場供需結構調整產能，位於印尼摩洛瓦利工業園區部分生產線進行停產維護，目的在於調節供給支撐價格。青山產能策略調整，主要為防止價格進一步滑落，青山減產和停線策略與提升出口報價形成對應，為全球鋼市注入漲價預期。

影響所及，國內不銹鋼上游廠唐榮、燁聯8月盤價熱、冷軋採個別議價，以因應原料上漲以及新台幣兌美元匯率走貶，如今情勢明朗，即將在月底開出的9月盤價，有可能不再遮掩直接上調。

上市鋼廠主管表示，大陸鋼價反彈、關稅政策漸明朗，加上印尼青山報價漲多跌少，市場氛圍轉趨好轉。商情顯示，國內不銹鋼8月接單優於7月，帶動流通價順勢提價，中下游通路蠢蠢欲動，若再考量新台幣匯率貶值的走向，上游不銹鋼廠原料壓力將加劇，傳出上游鋼廠9月盤價每公噸有機會調高2,000元以上。

上市鋼廠主管指出，不銹鋼價走強，雖對修補先前跌價損失有正面作用，但真正關鍵仍在需求是否具體回升。

印尼 不銹鋼 新台幣

