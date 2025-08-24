富強鑫 接單看到明年Q3

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

面對美國關稅與產業供應鏈重組的契機，塑膠射出機製造業龍頭富強鑫（6603）新單進一步推進，目前以汽配業為主的整體接單能見度已達2026年第3季，將可為營運注入新一波成長動能。

由美國發動的全球貿易戰延伸出各項經濟因素變局，帶動各產業已明確掀起「在地化」與「區域化」取代「全球化」的生產，藉以分散市場風險，在配合客戶因應營運規劃、重組供應鏈的需求上，挹注富強鑫的設備訂單需求持續攀升。

從富強鑫目前在手訂單金額的結構來看，來自汽配業的訂單佔比逾八成、ICT和半導體8%、運動產業和民用精品7%、其他約2%，整體接單能見度已達2026年第3季。

富強鑫指出，正同步加速永續材料設備與第二代全電式節能機種的研發，並強化全球通路與服務據點，提升越南、印尼等新興市場的交期保障與營運效率。

此外，富強鑫也透過結合智慧製造與數位化管理，優化全球產線效能與產品品質，為未來長期營運成長奠定穩固基礎，以硬體製造實力結合軟體整合應用，驅動公司於全球智慧射出設備市場持續拓展領先地位。

美國 半導體

