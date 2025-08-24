櫃買生力軍 將增三檔

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

本周櫃買家族將再添新兵，除了竑騰（7751）預計將於明（26）日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日於舉辦上櫃掛牌典禮，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會外，櫃買中心也將於28、29日分別審議兩家準上櫃新兵仁大資訊、常廣上櫃案。

竑騰主要從事半導體封測製程設備之研發、製造及銷售，2024年度合併營收為11.44億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為2.93億元，每股稅後純益（EPS）為11.96元。2025年上半年度合併營收為8.04億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1.97億元，EPS為8.07元。承銷價為360元。

仁大資訊主要從事資訊商品之銷售，暨提供資訊系統整合規劃、建置、售後維修及維運等相關服務，董事長為林士茵，推薦證券商是中國信託綜合證券、玉山綜合證券及凱基證券，申請時資本額2.65億元。

常廣主要從事腹腔鏡微創手術耗材之研發、生產及銷售，董事長為陳政宏，推薦證券商是第一金證券、元富證券及凱基證券，申請時資本額3.20億元。

