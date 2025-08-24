快訊

達明26日業績發表會談前景

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

廣達集團旗下達明 （4585）機器人將於26日舉辦上市前業績發表會，其為台灣「最純」機器人概念股，不僅是全球前三大協作機器人廠商，且上周在自動化工業大展上亮相台灣首款國產人形機器人-「TM Xplore I」，正式跨足人形機器人市場，並預計於2026年量產上市。

達明人形機器人TM Xplore I搭載輝達Jetson Orin平台與自研AI視覺，鎖定半導體、電子、汽車等高混合和高精度產業製造特性。

達明董事長何世池表示，相關人形機器人最快2026年先在自家內部工廠實際操作運用，之後提供客戶試驗，預期明年下半年對外推廣。

何世池指出，人形機器人市場雖具龐大想像空間，但要全面落地仍需時間。而短期之內，工業應用更有機會率先導入。

