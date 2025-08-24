達明26日業績發表會談前景
廣達集團旗下達明 （4585）機器人將於26日舉辦上市前業績發表會，其為台灣「最純」機器人概念股，不僅是全球前三大協作機器人廠商，且上周在自動化工業大展上亮相台灣首款國產人形機器人-「TM Xplore I」，正式跨足人形機器人市場，並預計於2026年量產上市。
達明人形機器人TM Xplore I搭載輝達Jetson Orin平台與自研AI視覺，鎖定半導體、電子、汽車等高混合和高精度產業製造特性。
達明董事長何世池表示，相關人形機器人最快2026年先在自家內部工廠實際操作運用，之後提供客戶試驗，預期明年下半年對外推廣。
何世池指出，人形機器人市場雖具龐大想像空間，但要全面落地仍需時間。而短期之內，工業應用更有機會率先導入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言