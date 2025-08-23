聯友金屬競拍 底價43.86元

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

聯友金屬（7610）配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股5,800張，其中4,930張採競價拍賣，將從8月25日起展開投標，競拍底價為43.86元，每人最高得標張數合計不超過566張，並於8月29日開標，預計9月9日掛牌上市。

聯友金屬昨（22）日收盤時股價來到109元，上漲9.4%，自2018年創立以來，致力於以循環經濟模式回收並再製鎢、鈷等關鍵金屬原料，憑藉獨家濕式冶金技術與全球稀缺的回收能力，已成功躍升為全球最大再製鎢酸鈉製造商，並成為台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠在台唯一合格供應商。

聯友金屬核心技術為濕式冶金製程，將半導體、精密加工等產業所產生之含鎢廢料，精煉為高純度鎢酸鈉與副產品硫酸鈷。

