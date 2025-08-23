台特化（4772）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（22）日公告自結7月財務數字，單月稅前盈餘0.47億元，年增52%；稅後純益0.42億元，年增35%，每股純益0.28元。法人並看好AHF（無水氟化氫）下半年開始明顯貢獻營收，第4季進入穩定放量階段。

台特化去年下半年正式推出蝕刻特氣產品AHF，並自2025年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收和獲利，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。

依據該公司公布數據，第2季營收2.62億元，季增19.1%，年增39.4%，單季稅後純益1.16億元，季增12.6%，年增54.7%，每股稅後純益0.79元。累計上半年稅後純益2.19億元，年增41%，每股純益1.49元。