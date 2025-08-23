快訊

鮑爾暗示降息在即…美股三大指數勁揚 道瓊飆漲846點創歷史新高

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

漢來美食2026年拚績增三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／高雄報導

漢來美食（1268）董事長林淑婷昨（22）日表示，旗下高端自助餐品牌「島語」展店將進入高速期，計畫以「一季一店」的步調穩健推進，並預估明年帶動整體營收成長三成。她指出，繼台北店之後，「島語」第二家門市於高雄漢神百貨正式開幕，超過1萬個座位一開放訂位即被搶訂一空，目前訂位已排到10月，展現強大吸客力。

「島語」是漢來美食2023年第4季新開出的的高端吃到飽自助餐，台北南港店開幕至今不論平假日各餐期都滿呈現滿席，年營收高達5億元，為集團單店營收最高的「店王」。此次開出的高雄店規模更大，占地超過600坪、座位數372席，並斥資2億元打造，營收貢獻可望超越台北南港店，挑戰新「店王」地位，年營業額上看5億元以上。以目前訂位的熱度來看，預估單月就可損平，二年內就可望投資回本。

同時「島語」也將迎來高速擴張。林淑婷透露，第4季將把「漢來海港」桃園台茂店升級為「島語自助餐廳」，2026年第1季再插旗台中漢神洲際百貨，第2季進駐台北大巨蛋商場，年底也不排除在南部再新增據點。她強調，「島語」沉澱兩年後才啟動大規模擴張，公司已在供應鏈、廚務管理與人才培訓方面完成準備，未來營收占比將快速提升，成為漢來美食重要的成長引擎。

林淑婷表示，不僅「島語」進入展店高峰，「漢來海港」後續也有改裝和展店計畫，目前自助餐品牌創造的業績已占營收四成，雖然中餐品牌「名人坊」、「漢來上海湯包」等業績也持續看漲且亦會持續展店，但未來自助餐品牌的營收占比有望再攀升。

