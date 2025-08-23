昶瑞機電（7642）積極搶進無人機動力模組市場，總經理楊偉成表示，公司已做好量產準備，且核心應用延伸至中大型無人機。隨著台灣無人機國家隊成形，公司正審慎評估，選擇具備綜效的結盟對象，以擴大台灣供應鏈在國際市場的影響力。

楊偉成表示，公司已將布局延伸至國際認證與市場接軌，目前取得航太等級AS9100及ISO27001資安認證，這是進軍國際軍工產業供應鏈的關鍵門票。

此優勢結合美國航空總署（FAA）近期將無人機載具限制放寬至600公斤等級的利多，使昶瑞在鎖定的北美、歐洲與亞洲等海外市場更具競爭力。

在全球「去紅色供應鏈」趨勢下，這也凸顯台灣製造優勢。

昶瑞同時也指出，公司也積極串聯國內關鍵零組件供應鏈，逐步建立自主化量產線，實現「全屬台灣製造」的高荷重無人機馬達動力模組，進一步鞏固台灣在全球無人機供應鏈中的核心地位。

楊偉成說明，市場雖以小型無人機動力模組為主，但昶瑞自三年前與工研院合作，將核心馬達技術成功應用於中大型、100公斤以上重載機型。與主要競爭對手相比，昶瑞動力模組在多項系統測試中表現優異，毛利率逾50%，遠高於核心吊扇業務，隨著無人機比重提升，將顯著改善公司獲利結構。

昶瑞表示，目前已有客戶試單，其中北美客戶預計採購100套動力模組，有望在今年第4季小量出貨。亞洲客戶也已完成三款動力模組驗證，數據顯示優於主要競爭對手。

針對客戶應用，楊偉成指出主要為農業、運輸及漁業等整機廠，未來也可能切入載人空中計程車領域。

在產能方面，台中龍井二廠預計今年底完工，投產後年產能達30萬台，使吊扇總年產能達100萬台。無人機動力模組初期規劃每月1,000套產能，未來可快速因應訂單需求。

昶瑞表示，今年無人機業務營收占比預計將會維持在1%以內，但隨著客戶試單，明年起將正式邁入量產。

在吊扇與無人機雙產品線同步擴張下，法人看好，公司營運展望將更樂觀，預期明年無人機業務營收占比可望提升至5%至10%，並持續往10%以上推展。

昶瑞7月營收8,274萬元，月減6.02%，年增12.57%。累計今年前七月營收5.45億元，年增11.93%。