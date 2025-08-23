長科雙利多 營運正向

IC導線架廠長科*（6548）在車用背光LED穩健成長，加上消費性電子如電視擴大採用Mini LED下，對今年營運展望正向。

除此之外，為了滿足IDM客戶未來兩年的擴產需求，長科*馬來西亞二廠擴產計畫照常進行，預計2027年上半年營運投產，挹注業績成長動能。

公司表示，半導體供應鏈庫存調整於2024年底告一段落，2025年市場重回以需求驅動為主，消費性電子、通訊、工控等三大應用領域有望回溫成長。

長科*主要客戶的新產品陸續導入量產，車用背光LED出貨穩健成長，消費性電子領域如電視市場對Mini LED的採用比率持續提升，對今年營運展望持正向態度。

進一步看，長科*以製程別分析，蝕刻占營收比重約53%、沖壓47%，從產品線來說，高階QFN（四方平面無引腳）、aQFN本季出貨續強，且該產品歸類在蝕刻上．蝕刻占比有望從53%拉升到55%。

長科*策略顧問黃嘉能補充，全球前三大導線架中，日本三井高科技和Haesung DS過去一年的市值最高與最低分別為414億元、201億元，以及273億元和80億元，長科則是414億元和273億元，顯現長科在全世界導線架領域中的影響力。

另外，關於馬來西亞的布局，長科*則是強調，馬來西亞廠超過95%都是IDM客戶，而且英飛凌、德州儀器等都陸續有擴產規畫，因此去年董事會通過決議於馬來西亞新設第二廠區，力拚能夠在2026年第4季貢獻營運。

根據研調機構數據顯示，全球半導體導線架市場規模到2029年可達53億美元，年複合成長率為8%。驅動成長的因素包括5G網路的擴展、物聯網（IoT）設備的成長、電動車產量的增加、醫療用電子設備的持續發展，以及智慧城市基礎設施的興起。