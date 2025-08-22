聯友金屬8月25日起展開競拍 9月9日掛牌上市

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬（7610）配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股5,800張，其中4,930張採競價拍賣，將從8月25日起展開競價拍賣投標，競拍底價為43.86元，每標單最低為1張，投標數量以1張之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過566張，並於8月29日開標，預計9月9日正式掛牌上市。

聯友金屬自2018年創立以來，致力於以循環經濟模式回收並再製鎢、鈷等關鍵金屬原料，憑藉獨家濕式冶金技術與全球稀缺的回收能力，已成功躍升為全球最大再製鎢酸鈉製造商，並成為台積電（2330）、蘋果、特斯拉等國際大廠在台唯一合格供應商。

聯友金屬核心技術為濕式冶金製程，將半導體、精密加工等產業所產生之含鎢廢料，精煉為高純度鎢酸鈉與副產品硫酸鈷。此技術不僅有效解決高科技產業固體廢棄物問題，更創造極高附加價值，形成經濟與環保兼具的雙重優勢。目前聯友金屬年出口鎢酸鈉量達2,500噸，全球市占率居冠，並已取得多項製程專利，技術門檻高，具備明確護城河。

隨著中美貿易緊張升溫，中國於2025年2月正式將鎢、鉬等稀有金屬納入出口管制清單，全球供應鏈面臨重組壓力。聯友金屬憑藉非中國來源的高品質鎢酸鈉，成功填補市場缺口，出口量迅速躍升，成為全球半導體、國防與電動車產業的重要供應商。

聯友金屬2025年第2季合併營收為新台幣3.49億元，較第1季大增超過一倍，稅後淨利3,836萬元，EPS 0.91元，單季轉虧為盈，主要在於公司第2季鎢酸鈉的平均售價及出貨量均較第1季成長2成以上，加上新產品-電池級硫酸鈷正式開始出貨，推升整體獲利水準。

聯友規劃今年第4季將推出更高技術門檻的金屬鈷粉，其國際報價較電池級硫酸鈷高出3成以上，主要應用於硬質合金、磁性材料等領域，對精密度與純度的品質要求極高，毛利率亦較高。

公司目前正與下游客戶進行金屬鈷粉的終端產品測試，預估待金屬鈷粉正式推出後，聯友金屬將成為全球首家循環製程生產金屬鈷粉的公司，為整體營運發展再創新的里程碑。