竹陞科技為何飆漲停？原來是這原因

竹陞科技（6739）22日盤中股價飆上漲停板，達577元。事實上，竹陞科技2024年開始導入晶圓代工龍頭客戶的GoVision，並於2025年上半年開始放量出貨，法人預期將帶動下半年營運動能優於上半年。

竹陞科技半導體客戶佔比超過九成。公司主要客戶涵蓋美系記憶體大廠及晶圓代工龍頭，產品多數應用於半導體製程機台。以2025年上半年產業別分布觀察，記憶體占比26.7%、封裝測試40%、晶圓代工29.7%，營收結構高度集中於半導體領域。

展望2025年，法人分析，竹陞科技有望持續受惠美系記憶體客戶於HBM機台進機高峰期的需求，美國新廠亦已陸續啟動，每座廠區平均需配置約1600台Gobot，已成為標準配備。

另一方面，舊機台汰換專案同步推動，將助公司進一步分食國際設備大廠在美光的市佔。產品布局方面，Govision由原本台系晶圓客戶的先進封裝，成功切入前段先進製程光阻塗佈領域；Gobot搭配i-RPA也透過Govision打入多家先進封裝廠區，挹注整體業績成長。法人預期，公司2025年營收可望年增約112.1%，達8.69億元。