安勤 醫療業務動能強

工業電腦廠安勤（3479）昨（21）日舉行法說會，展望後市，公司預估醫療及其他類業務將是主要成長動能，預計下半年營收將較上半年增加5%至10％，全年目標雙位數成長，2026年仍將維持雙位數增長動能。

安勤預期，下半年醫療業務有機會成長15%至20%，全年醫療業務將成長兩成左右，是所有業務中成長動能最強領域。安勤近年也跨足新市場，布局電信HPC及半導體設備，公司看好新領域未來成長動能。

毛利率方面，安勤第2季毛利率26.1%，主要受匯率因素干擾，因應匯率波動，安勤已於7月基於匯率因素調整產品價格，新價格影響將反映在第4季，當季將回到正常毛利率區間。

此外，安勤今年7月完成併購誠屏51%股權，公司看好併購後綜效。

安勤總經理張嘉哲表示，雙方將以醫療、ATM 及零售應用作為切入點，預期兩年內可望看見效益。