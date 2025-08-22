聽新聞
達明 下半年出貨升溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
達明董事長何世池。 聯合報系資料照
達明董事長何世池。 聯合報系資料照

達明 （4585）董事長何世池昨（21）日表示，隨著美國對等關稅大致底定，看好先前部分暫緩投資的客戶將重啟拉貨，預期達明2025全年營運仍將成長。

「2025台北國際自動化工業大展」昨日邁入第二天，何世池親自率領達明團隊參展並受訪，釋出營運樂觀訊息。

達明在自動化大展開幕當天，秀出其自主研發的台灣首款國產人形機器人「TM Xplore I」，驚艷會場。何世池透露，不少客戶對該產品有興趣，目前規劃人形機器人最快2026年先在自家內部工廠實際操作運用，並於明年下半年對外推廣。

何世池分析，人形機器人市場雖具龐大想像空間，但要全面落地仍需時間，預期短期內工業應用有機會率先導入，達明專注產業落地，TM Xplore I延續協作型手臂的特點，結合安全性、視覺專長及AI功能，可真正投入工廠環境、解決實際產線需求的人形機器人解決方案。

談到營運狀況，達明因部份客戶第2季考量美國對等關稅而暫緩拉貨，影響營運，公司認為，隨著關稅政策逐漸底定，客戶端作業會步上軌道，屆時成長動能可恢復。

達明前七月營收10.06億元、年增16.6%，為同期新高。法人看好，隨著客戶部分重啟拉貨動能，達明下半年營運有望優於上半年。此外，達明將於8月26日舉辦上市前業績發表會，並於9月轉上市。

關稅 拉貨 機器人

