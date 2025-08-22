聽新聞
大研生醫9月9日上市 承銷價158元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

大研生醫（7780）昨（21）日公告8月25日展開上市前競拍投標，競拍張數為15,120張，最低投標價格每股147.66元，暫定承銷價為158元，訂於8月29日開標，股票上市掛牌日預計為9月9日。

大研生醫競拍時間為8月25日至27日，8月28日至9月1日辦理公開申購，9月3日公開抽籤。

營運表現方面，大研生醫2025年上半年合併營收7.89億元，年增50.5%，稅後淨利1.43億元，年增幅度達40.9倍，近三月營收成長78%，營收與獲利皆逐年成長。

海外布局方面，大研生醫表示，已在日本成立子公司並展開營運，同時積極開拓澳洲等亞太市場，將持續結合數位化營運模式與科學實證優勢，目標成為亞洲關鍵的健康科技品牌。

大研生醫深耕保健品市場多年，主要產品涵蓋三高保健、視力保健、益生菌等多元產品線，近五年年均營收複合成長率（CAGR）88%，其中高濃度魚油穩居銷售市占率第一，展現強勁市場競爭力。

大研生醫董事長張家銘表示，上半年營收成長逾五成，獲利較去年同期增長40倍，未來將持續深化產品創新研發，並積極推動「七大戰略引擎」布局，包含大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系，加速國際市場滲透，朝向亞洲頂尖健康科技品牌的目標邁進。

