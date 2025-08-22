聽新聞
0:00 / 0:00
意藍搶市 推AI代理服務
意藍資訊（6925）昨（21）日參加券商舉辦法說會，展望下半年營運，公司表示，預計年底至2026年初推出全新AI Agent（AI代理）產品，服務範圍涵蓋知識檢索、情境分析到自動化決策等完整應用流程，加速多模態大語言模型的開發，進一步透過旗下AI應用服務，協助客戶提升決策與營運效率。
意藍第2季營收4,921.6萬元，季增11.9%，年增9.73%，主要受惠「AI Search智能搜尋」技術持續突破與應用擴張，另外「AI Search for KM知識管理工作平台」推出全新3.1版，除優化使用者介面、提供工作區檔案摘要，更新增檔案DeepSearch深度搜尋回答功能，大幅提升效率。
意藍第2季稅後淨利1,280.7萬元，季增28.5%、年增7%；每股純益0.69元。累計上半年營收9,319.1萬元，年增10.7%；稅後淨利2,277.1萬元，年增11.1%；每股純益1.26元，營運穩健向上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言