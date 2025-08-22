聽新聞
福裕高捷聯開案 動土

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

台積電高雄五座廠2027年完工，周邊發展逐步展開，高雄R20後勁站捷運聯開案昨（21）日也正式動土，全案由福裕（4513）與鑲揚國際與合作，將總投資43億元，建案完工後總銷可達100億元，將配合台積電先進製程完工啟用， 帶動週邊房市成長。

福裕董事長、清景麟集團創辦人林聰麟指出，本案總銷坪數約2萬坪，總銷金額估計100億元，最快明年329檔期正式開賣。

林聰麟說：「本案屬於捷運聯開案，土地來源與貸款條件較一般建地具優勢，加上地段緊鄰捷運、公園與台積電效應，具備高度吸引力。」高雄市副市長林欽榮昨天強調，「台積電高雄五座先進製程晶圓廠2027年完工」，將對周邊都市發展帶來貢獻。

林欽榮表示，高雄近年積極招商，除向半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能產業招手，也積極推動土地開發案，提供捷運站周邊便捷產業辦公及居住空間，昨天R20聯開案的動土，使高雄捷運天際線添新地標。

捷運 台積電 林欽榮

