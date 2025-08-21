快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
大研生醫25日啟動股票競拍，預計8月29日開標。大研生醫／提供
大研生醫（7780）公告於8月25日展開上市前競拍投標，競拍張數為15,120張，最低投標價格每股為新台幣147.66元，暫定承銷價為158元，訂於8月29日開標，股票上市掛牌日預計為9月9日。

大研生醫競拍時間為8月25日至27日，8月28日至9月1日辦理公開申購，9月3日公開抽籤。

大研生醫表示，公司深耕保健品市場多年，主要產品涵蓋三高保健、視力保健、益生菌等多元產品線，近五年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%，其中高濃度魚油穩居銷售市占率第一，展現強勁市場競爭力。

海外布局方面，公司已在日本成立子公司並展開營運，同時積極開拓澳洲等亞太市場，將持續結合數位化營運模式與科學實證優勢，目標成為亞洲關鍵的健康科技品牌。

營運表現方面，大研生醫2025年上半年合併營收新台幣7.89億元，年增50.57%，稅後淨利1.43億元，年增幅度高達40.9倍，近三月營收成長達78%，營收與獲利皆逐年成長。

董事長張家銘表示，上半年營收成長逾五成，獲利較去年同期增長40倍，未來將持續深化產品創新研發，並且積極推動「七大戰略引擎」布局，包含大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長等七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系，加速國際市場滲透，為投資人創造長期穩健報酬，朝向亞洲頂尖健康科技品牌的目標邁進。

營收 新台幣

