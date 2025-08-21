生技股新兵 元富證券輔導友霖生技21日掛牌上櫃

由台新新光金控旗下元富證券輔導，專注於西藥的研發、生產及銷售的友霖生技（4166），21日以承銷價28元上櫃掛牌交易。友霖專注於新藥與利基型學名藥開發，並透過核心技術平台深化研發策略，打造兼具成長潛力與獲利能力的產品組合，強化其於全球生技產業的競爭優勢。

元富證券董事長陳俊宏表示，友霖生技長年深耕中樞神經系統、心血管及糖尿病等重大疾病的治療領域，專注研發競爭較少且具差異化優勢的特色學名藥，並且善於洞察全球專利布局與市場需求變化，採取前瞻性的策略投資與研發規劃，成果屢獲各界高度肯定。友霖生技透過進入資本市場，將能為企業帶來更充沛的資金挹注，進而擴大全球市場版圖。

友霖生技董事長蔡正弘指出，在全球銷售布局方面，友霖生技已將營運觸角擴及全球五大洲、12個國家，目前已取得逾50張藥證，涵蓋台灣、美國、東南亞及其他國家市場。在台灣，公司產品已打入23家醫學中心、86家區域醫院與4,602家診所，成功建構起完整而縱深的醫療通路網絡。

除已在台灣取得藥證並上市外，友霖也正加速推進至中國大陸、歐美及日本市場，並同步向香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓及越南等東南亞國家遞交新藥查驗登記（NDA）申請，擴大市場版圖。另一方面，降血脂複方新藥Tonvasca®也預計在澳洲、越南、菲律賓與馬來西亞陸續送件申請藥證，開拓更多元的成長動能。公司將持續追蹤全球專利到期時程與市場缺口，並據以進行策略性開發與投資規劃，強化差異化產品組合，提升市場競爭門檻。