元大期法說會／上半年獲利增33% 穩居期貨市場龍頭

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
元大期貨參加櫃買法說會說明各項營運成果。記者周克威／攝影
元大期貨（6023）深耕期貨市場28年，身為臺灣期貨業領導品牌，持續優化獲利表現與R E指標，朝向亞洲最大期貨商邁進。

元大期21日假櫃買中心舉行2025年法人說明會，對外說明上半年財務與經營成果；今年上半年雖受川普關稅不確定性影響，股、匯、債市大幅波動，元大期貨仍展現穩健體質，繳出亮眼成績，其中，稅後淨利13.02億元，年成長33%，占整體14家專營期貨經紀商獲利的38.3%，ROE7.73%，每股獲利（EPS）4.22元，穩居業界第一。

雖4至6月間期貨商品原始保證金調升22%，使同業普遍面臨ANC下滑挑戰，元大期貨仍展現高度韌性，7月ANC已回升至46.9%，各項財業務關鍵指標持續領先。

隨著通膨壓力逐步緩解，市場普遍預期美國聯準會（FED）最快可能於9月啟動降息，元大期貨順勢推出多元行銷專案，三大亮點專案包括聚焦國際市場的「CME元夢列車」，以微型美盤期貨及選擇權商品降低交易門檻，幫助新手與小資族群掌握全球行情；國內專案「2025期貨全壘打挑戰賽」，以棒球熱血主題結合高額獎勵，激發交易熱情；而即將於9月登場的「歐遊期遇記」，搶先布局歐洲時段市場，參與歐盤熱門商品交易。

元大期貨在國際布局亦邁出重要一步。旗下子公司-元大國際（新加坡）已於6月19日正式開業，未來將與台北總公司及元大期貨（香港）形成「亞洲期貨金三角」，共同推動跨國業務，拓展東北亞與東南亞市場。

元大期貨秉持「創新前瞻、財富永續」的願景，與業界最多全球16個交易所合作，提供多元商品與24小時交易服務，並連續11年榮獲公司治理評鑑上櫃公司前5%，展現卓越治理與永續經營實力。展望未來，公司將持續以「亞洲最值得信賴的期貨商」為目標，兼顧國際拓展、客戶價值與社會責任，邁向永續發展。

期貨 元大

