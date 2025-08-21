友霖掛牌上櫃蜜月不夠甜、中籤者沒賺到 母公友華漲勢相對搶眼

友華（4120）集團小金雞友霖（4166）21日以28元掛牌上櫃，以平盤價開出後一度下滑至27.95元，跌破承銷價，盤中翻紅，高點曾拉升至28.6元，蜜月行情相對冷淡，中籤的投資人幾乎沒有賺到紅包，但母公司友華盤中上漲近2%，表現相對友霖搶眼。

友霖專注於新藥與利基型學名藥開發，積極投入心血管、中樞神經等核心領域，已有3項藥品上市，未來4年將新增抗阿茲海默症等4新品上市；友霖今年上半年合併營收6.42億元，年增6.91%，稅後純益7,000萬元，每股純益0.31元。

友霖已將營運觸角擴及全球五大洲、12個國家，目前已取得逾50張藥證，涵蓋台灣、美國、東南亞及其他國家市場；在台灣已打入23家醫學中心、86家區域醫院與4,602家診所，建構完整而縱深的醫療通路網絡。

友霖表示，除已在台灣取得藥證並上市外，正在加速推進至中國大陸、歐美及日本市場，並同步向香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓及越南等東南亞國家遞交新藥查驗登記（NDA）申請，擴大市場版圖。另外，降血脂複方新藥也預計在澳洲、越南、菲律賓與馬來西亞陸續送件申請藥證。

友霖上櫃掛牌首日，早盤一度跌破28元的承銷價，股價高點則達28.6元，蜜月行情冷淡，盤中力守在承銷價之上，但中籤的投資人也幾乎沒有賺到錢，即使賣在盤中高點，也僅獲利600元；不過，母公司友華則是以53元開高，一度拉升至54.5元，盤中漲幅近2%。