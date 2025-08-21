快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

友霖掛牌上櫃蜜月不夠甜、中籤者沒賺到 母公友華漲勢相對搶眼

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

友華（4120）集團小金雞友霖（4166）21日以28元掛牌上櫃，以平盤價開出後一度下滑至27.95元，跌破承銷價，盤中翻紅，高點曾拉升至28.6元，蜜月行情相對冷淡，中籤的投資人幾乎沒有賺到紅包，但母公司友華盤中上漲近2%，表現相對友霖搶眼。

友霖專注於新藥與利基型學名藥開發，積極投入心血管、中樞神經等核心領域，已有3項藥品上市，未來4年將新增抗阿茲海默症等4新品上市；友霖今年上半年合併營收6.42億元，年增6.91%，稅後純益7,000萬元，每股純益0.31元。

友霖已將營運觸角擴及全球五大洲、12個國家，目前已取得逾50張藥證，涵蓋台灣、美國、東南亞及其他國家市場；在台灣已打入23家醫學中心、86家區域醫院與4,602家診所，建構完整而縱深的醫療通路網絡。

友霖表示，除已在台灣取得藥證並上市外，正在加速推進至中國大陸、歐美及日本市場，並同步向香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓及越南等東南亞國家遞交新藥查驗登記（NDA）申請，擴大市場版圖。另外，降血脂複方新藥也預計在澳洲、越南、菲律賓與馬來西亞陸續送件申請藥證。

友霖上櫃掛牌首日，早盤一度跌破28元的承銷價，股價高點則達28.6元，蜜月行情冷淡，盤中力守在承銷價之上，但中籤的投資人也幾乎沒有賺到錢，即使賣在盤中高點，也僅獲利600元；不過，母公司友華則是以53元開高，一度拉升至54.5元，盤中漲幅近2%。

東南亞 馬來西亞

延伸閱讀

樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金

台東拓展包機直航 年底首度開通直飛馬來西亞

友霖8月21日掛牌 承銷價28元

碩網上櫃 蜜月行情甜

相關新聞

友霖掛牌上櫃蜜月不夠甜、中籤者沒賺到 母公友華漲勢相對搶眼

友華（4120）集團小金雞友霖（4166）21日以28元掛牌上櫃，以平盤價開出後一度下滑至27.95元，跌破承銷價，盤中...

元富證券輔導友霖生技 8月21日掛牌上櫃

台新新光金控旗下元富證券輔導，專注於西藥的研發、生產及銷售的友霖生技（4166），21日以承銷價28元正式上櫃掛牌交易。...

MEMS擴產＋CPO驗證推進 旺矽早盤急彈、一度攻漲停

測試介面大廠旺矽（6223）21日早盤強勢反彈，繼昨日收跌停1,120元後，今早一度衝至漲停價1,230元，隨後小幅回落...

旺矽探針卡產能 喊衝

測試介面大廠旺矽（6223）昨（20）日召開法說會，董事長葛長林表示，在AI與HPC應用帶動下，公司積極擴充MEMS（微...

新漢衝刺機器人 報捷

工業電腦廠新漢（8234）衝刺機器人布局報捷，旗下相關業務已打入美國機器人新創公司。新漢預估，隨著客戶明年下半年發表新一...

寬宏、必應 業績看俏

暑假演唱會旺季爆發，文創族群寬宏（6596）、華研音樂、必應、寬魚等今年手握多筆展演活動，且多數售票狀況良好，其中寬宏因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。