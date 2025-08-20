安盛生現增6000萬元銀彈到位 下半年目標轉盈

安盛生（6734）20日公告，114年度現金增資案順利完成，本次以每股6元折價發行新股1萬張，總計募集6,000萬元資金全數到位，增資基準日為8月20日。

董事長陳彥宇感謝所有股東對公司轉型發展的肯定與支持，由於本次現金增資的認購意願踴躍，為長遠規劃考量，懇請部分董事放棄認購股數，由董事長引進重要法人參與策略投資，特定人按發行價格已全數完成認購。本次募集資金將用於充實營運資金以聚焦公司的轉型發展。

受惠血脂檢測新品上市與海外CDMO專案收入挹注，激勵7月營收327萬元，月增12.31%、年增13.48%，創今年單月新高以及近3年同期新高；累計前七營收1,581萬元，年增53.59%，亦創近三年同期新高，顯示公司營運正穩步向上。

陳彥宇指出，安盛生自今年起開啟全新商業模式，提供檢測搭配營養品的整合性服務，從一次性的居家檢測產品銷售轉型為全方位健康科技公司，隨著安必測血脂檢測新品上市帶動營收穩定攀升，轉型的初階段策略奏效。

他表示，接下來將啟動OMO線上線下整合的新行銷策略，再伺機推出面相消費者（DTC）的訂閱制模式提供個人化服務和持續價值，打造安盛生在遠距醫療居家照護領域的獨特產業地位及品牌影響力。

「安必測血脂檢測系統」是台灣唯一居家血脂監測方案，透過指尖血即可在3分鐘內獲得總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白和低密度脂蛋白等四項高準確度的血脂數值，再經由專屬APP就可長期管理血脂健康。

自今年3月上市以來皆仰賴電商銷售，目前計畫與藥局、減重中心、健檢中心等建立合作關係，未來消費者可經由線上查詢安必測的線下體驗店，讓線上與線下的通路彼此相互導流，提升服務的深度及廣度，創造雙贏。

下半年進入傳統旺季，既有產品需求將持續暢旺，加上OMO商業模式可望展現初步效益，整體業績將優於上半年，預期轉盈目標維持不變。