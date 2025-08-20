台灣東洋上半年營收創同期新高 三大策略推進國際化

學名藥廠台灣東洋今年上半年營收創同期新高，稅後純益和每股純益均較去年成長。總經理侯靜蘭表示，三大核心策略不變，包括引進國際新藥、自製國產新藥及外銷困難學名藥，將持續擴大國際市場布局，看好今年營運有望比去年成長。

台灣東洋上半年營收為新台幣29.7億元，年增12%，創同期新高；歸屬於母公司業主獲利為6.76億元，年增24.5%，每股純益（EPS）為2.72元。侯靜蘭在今天線上法人說明會表示，營收成長受惠於原來產品項目持續成長，以及自製治療全身侵入性黴菌的學名藥於美國銷售不斷創新高。

另外，受惠於轉投資東生華去年4月合併經銷商，加上血脂藥目前也進入成長狀態，對集團營收成長有所貢獻；其他包括癌症藥品、重症醫療藥品與醫療保健藥品的業績貢獻。

她說，台灣東洋近年核心策略不變，營運三箭齊發，包括授權引入國際新藥、自製國產新藥、外銷困難學名藥。

其中，授權引入國際新藥方面，藉由授權與代理經銷發掘潛力產品並拓展國際市場；其中代理CSLSeqirus的細胞流感疫苗，今年在公費得標量已提升至79萬劑，公費疫苗加上自費疫苗近年逐步成長，今年流感疫苗營收應有望創新高。今年也與台灣羅氏再度攜手合作口服標靶藥物。

自製國產新藥方面，她表示，希望增加東洋國產自製新藥，其中抗生素新藥Bobimixyn去年底上市，是非常重要臨床需求的藥品，約已進藥至幾十家醫院。

外銷困難學名藥方面，她說，Lipo-AB在美國陸續創新高，現在正努力進入其他區域。

她指出，台灣東洋作為國際化藥廠，工廠查登通過非常重要，目前兩廠包括六堵跟中壢，今年7月通過美國查廠，對台灣東洋產品外銷很重要；肺癌新藥今年第4季有望領證，也是具有指標意義的肺癌標靶藥品。