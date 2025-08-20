旺矽法說會／CPO卡在晶圓測試 Thermal 市占逾5成、AST 缺料遞延

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

探針卡與測試設備大廠旺矽（6223）20日於櫃買中心法說會指出，CPO（共同封裝光學）導入的最大門檻在晶圓級測試：必須在晶圓吸附平台（Chuck）與 fiber 路徑配置、溫控與專用軟體之間一次到位。公司稱與客戶驗證穩健推進、導入時點仍以客戶認證為準；設備方面，溫控測試設備（Thermal）市占逾五成，AST 因關鍵料件短缺約六個月，6 月後承接之訂單多遞延至明年出貨，並同步啟動自製植針機以強化供應韌性與中立性。

旺矽說明，矽光子在晶圓段（Wafer Level）的核心挑戰，是同時處理「電＋光」訊號：若電、光在同一面，Chuck 可能遮蔽光路；改為異面量測，則得解決承載、定位與散熱難題。為避免誤動作傷及機台或晶圓，量測需結合溫控與專用路徑控制軟體，精準引導光纖陣列（Fiber Array）的入射／收光。相較之下，封裝段（Package Level）測試難度較低。

公司補充，憑藉在精密測試平臺與光學收光上的長年工程積累（含 LED／VCSEL 等應用），目前與客戶的驗證互動「友善」，但正式量產導入仍以客戶時程為準。

設備業務上，旺矽表示 Thermal 測試設備全球市占已逾五成；AST 設備與主要同業已站上相近水位，看好後續追趕。不過，關鍵零組件缺料期約六個月，使6月後接單多需遞延至明年出貨，屬短期供應鏈瓶頸，長線需求與市占提升趨勢不變。

為降低對外部供應的依賴與維持供應中立，旺矽重啟自製植針機計畫，預計下半年於廠內試用。公司並強調，自動化可補人力缺口，但實際稼動率須扣除維保時間，不宜以24小時滿載估算；為保留調度彈性，仍會維持一定比例的人工作業。

整體而言，隨高效能運算帶動測試路徑與流程愈趨複雜，旺矽以晶圓級CPO測試能力、Thermal／AST雙主軸與自製設備三路並進，持續擴大在高階測試解決方案的話語權。

