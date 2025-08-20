快訊

旺矽 MEMS 探針卡擴產至月200萬針 並行 VPC、交期目標縮至3個月

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

探針卡與測試設備大廠旺矽（6223）20日於櫃買中心法說會表示，為回應AI／HPC與先進封裝需求，公司正加速擴充MEMS探針卡產能，月產能預計於明年初提升至200萬針，並對達標具高度信心。管理層強調，微機電（MEMS）與垂直式（VPC）探針卡屬不同應用領域，兩者將並行發展，彼此不互相取代。

在客戶合作模式上，探針卡供應決策多由IC設計公司主導，評估重點為可用性、耐用性與總持有成本（TCO）；量產良率表現是關鍵。多數客戶為風險控管採雙供應商策略，常見配比為6：4或8：2。旺矽表示，公司在許多客戶端為第一供應商，當前多落在8：2組合。

旺矽坦言，過去兩年因交期偏長曾出現訂單外溢，公司已啟動擴產與流程優化，目標把交期縮短至3個月。區域布局方面，旺矽近期在美國擴大銷售與服務據點，以貼近在地需求；製造仍以台灣為主，目前多數探針卡交貨地也在台灣，少部分出口美國的產品所涉關稅由客戶吸收，對營運影響有限。

對產業趨勢，旺矽指出，先進節點（如2奈米）與探針卡需求並非一一對應，真正驅動力在於測試複雜度、量產良率與TCO權衡。隨HPC走向chiplet化，單顆測試雖有簡化，但系統整合的總體測試複雜度與「測試道數」上升，等於以成本換時間，對高階探針卡與整體測試解決方案形成長線正面拉力。

