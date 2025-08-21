郡都攜日商 打造亞灣新地標

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

郡都（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所昨（20）日簽約，共同投資30億元興建亞灣漢神商圈超高大樓「郡都大成」，台日雙強聯手打造亞洲新灣區新地標。

郡都集團近年快速崛起，建案年總銷量上達200億元規模，推案遍及高雄市心，從於愛河高醫商圈推造鎮案「郡都當代」，至亞洲新灣區三多商圈推「郡都繽海」，到目前創價銷售博愛漢神商圈「郡都巨蛋」等。都引發市場注目。

郡都董事長唐承指出，此次攜手三菱地所打造漢神百貨成功案，將是公司成立以來重大里程碑，兩方對建築有著共同信念，那就是「以人為本，打造城市理想住居」，將建築融入生活，積極參與城市發展建設。

唐承表示，亞洲新灣區在政府推動大南方新矽谷政策扮演關鍵角色，亞洲資產管理中心高雄專區已於7月揭牌，未來區段將成為AI產業建置及金融服務核心，當台積電、輝達、鴻海、超微、IBM等全球頂尖科技大廠紛紛加碼投資高雄，城市轉型已見成效。

因此，郡都集團攜手三菱地所，未來將在亞灣核心漢神百貨旁打造超高地標，不僅將成為城市建築新亮點，郡都品牌跨出高雄接軌國際。

昨天郡都與日本三菱地所合作，總投資金額約30億元，日方占比近三成，預計興建23層的住宅大樓，規畫215戶2房和三房產品及四間店舖。此案從洽談到定案僅花費一年半，對一向謹慎的日本企業而言，展現出自信。

