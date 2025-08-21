中華資安競拍 底價203.42元 9月8日掛牌上市

中華電信轉投資專業資安子公司中華資安國際（7765）預訂9月8日掛牌上市，將自22日起採取部分競價拍賣，部分公開申購。

中華資安新股現金增資上市公開承銷股數80%採競價拍賣、競拍底價203.42元；另20%採公開申購，公開申購承銷價以最低承銷價格1.17倍為上限，承銷價暫定為238元。

中華資安訂定競價拍賣底價為每股203.42元，預計從8月22日至8月26日止，最低每標單位為1,000股，依投標價格高者優先得標，預計8月28日上午10點開標；8月27日起公開申購。中華資安昨（20）日在興櫃收參考價328.5元，跌0.22元。

中華資安為資安專業公司，三大業務包括企業與民眾上網資安服務、資安專業服務與資安商品銷售。