新漢衝刺機器人 報捷

工業電腦廠新漢（8234）衝刺機器人布局報捷，旗下相關業務已打入美國機器人新創公司。新漢預估，隨著客戶明年下半年發表新一代產品，可望帶動機器人相關業務出貨呈現倍數成長。

新漢昨（20）日參加「2025台北國際自動化工業大展」，透露以上訊息，該公司並發表基於輝達Jetson Thor架構打造的人型機器人控制器MARS400 T10，將機器人的AI核心運算、運動及機器人控制、以及新漢獨家的功能安全系統ESC210，以模組化的方式全面整合在單一機器人控制平台。

新漢指出，MARS400 T10改善傳統機器人多平台架構令人詬病的延遲性與模組空間需求，優化整機空間配置、並大幅提高人型機器人整體實時運作效能。

新漢表示，MARS400 T10可運用在各種構型的機器人，尤其鎖定人型機器人的開發，搭配輝達機器人的全端加速函式庫，協助機器人業者縮短開發時程。