萬泰科 全年拚績增兩位數

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

萬泰科（6190）昨（20）日舉行法說會，該公司AI高速線與低軌衛星需求持續暢旺，第一期產能已滿，預定年底完成第二期產能，總經理張程雅表示，本季營收動能略趨緩，中期展望樂觀，上下半年業績約略相當。法人估，萬泰科受惠AI伺服器與高毛利產品需求穩健，全年營收可望成長兩位數，挑戰新高。

萬泰科在泰國的AI高速線產能，第一期200萬米已經完成並陸續出貨，第二期規劃600萬到800萬米，將在今年底完成，目前看來，東南亞市場需求大，美國客戶相當積極，產能吃緊，至於第三期產能還要觀察。

萬泰科今年資本支出預估為8億元，其中，2億元用在越南與泰國擴產，第一期與第二期投資1.6億元，至於越南已經擴產幅照線E-Beam，預定明年3月量產，另外，規劃在美國加州購置倉庫，約支出6億元。

張程雅表示，雖然傳統線材業務受到客戶庫存稍高，部分訂單將出現遞延，但高毛利產品，例如AI高速線、低軌衛星與製化產品表現符合預期，毛利率可維持健康水位。

AI 萬泰科 低軌衛星

