廣運在手訂單 維持高檔

廣運（6125）總經理柯智鈞昨（20）日表示，自動化本業目前在手訂單仍處於60億元高檔。其中，半導體的接單是去年二倍以上，展望今年下半年景氣， 柯智鈞認為，即使有關稅議題，仍審慎樂觀。

廣運昨天舉行法說會，並與德國機器人公司NEURA Robotics簽署合作經銷協議，將聯手拓展台灣、泰國等多地的機器人應用版圖，搶攻新一波AI與人型機器人市場商機。

柯智鈞指出，因應美國對等關稅上路影響，台灣部分投資可能會往美國移動。廣運的應對政策朝向：AI化、國際化及虛擬化三大方向發展。

廣運董事長謝明凱表示，廣運近年來積極布局AI及智慧自動化，投入研發感知系統、智慧生產線及機器人的協作平台。此次導入NEURA的旗艦產品，結合AI的開發平台，能夠將機器人、操作工作人員及數據無縫接軌，打造完整的智慧製造生態鏈。

謝明凱表示，全球的機器人正快速發展，輝達的AI基礎模型正在改變機器人的智慧製造力，廣運及NEURA要把這股力量化成為推動台灣產業升級的引擎，邁向全新的智慧製造時代。

柯智鈞指出，廣運將代理NEURA全部產品線，包括機器手臂、感知型手臂、家居型服務機器人及第三款人形機器人等。目前已洽談訂單中，預期今年可望開始貢獻營收。

NEURA Robotics是為德國機器人領導品牌，產品線涵蓋人型機器人4NE-1、服務型機器人MiPA、AI認知型手臂MAiRA、AI協作型手臂LARA等。