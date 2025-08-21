快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

廣運在手訂單 維持高檔

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

廣運（6125）總經理柯智鈞昨（20）日表示，自動化本業目前在手訂單仍處於60億元高檔。其中，半導體的接單是去年二倍以上，展望今年下半年景氣， 柯智鈞認為，即使有關稅議題，仍審慎樂觀。

廣運昨天舉行法說會，並與德國機器人公司NEURA Robotics簽署合作經銷協議，將聯手拓展台灣、泰國等多地的機器人應用版圖，搶攻新一波AI與人型機器人市場商機。

柯智鈞指出，因應美國對等關稅上路影響，台灣部分投資可能會往美國移動。廣運的應對政策朝向：AI化、國際化及虛擬化三大方向發展。

廣運董事長謝明凱表示，廣運近年來積極布局AI及智慧自動化，投入研發感知系統、智慧生產線及機器人的協作平台。此次導入NEURA的旗艦產品，結合AI的開發平台，能夠將機器人、操作工作人員及數據無縫接軌，打造完整的智慧製造生態鏈。

謝明凱表示，全球的機器人正快速發展，輝達的AI基礎模型正在改變機器人的智慧製造力，廣運及NEURA要把這股力量化成為推動台灣產業升級的引擎，邁向全新的智慧製造時代。

柯智鈞指出，廣運將代理NEURA全部產品線，包括機器手臂、感知型手臂、家居型服務機器人及第三款人形機器人等。目前已洽談訂單中，預期今年可望開始貢獻營收。

NEURA Robotics是為德國機器人領導品牌，產品線涵蓋人型機器人4NE-1、服務型機器人MiPA、AI認知型手臂MAiRA、AI協作型手臂LARA等。

AI 廣運 機器人

延伸閱讀

習慣側睡卻常腰痠頸痛？專家曝「枕頭這樣擺」更快入睡、更舒服

能率轉型搶進人型機器人 董座董俊仁喊站在科技趨勢浪頭上

新代進擊機器人「小腦」

逾50款機器人集合 北京開店

相關新聞

旺矽探針卡產能 喊衝

測試介面大廠旺矽（6223）昨（20）日召開法說會，董事長葛長林表示，在AI與HPC應用帶動下，公司積極擴充MEMS（微...

新漢衝刺機器人 報捷

工業電腦廠新漢（8234）衝刺機器人布局報捷，旗下相關業務已打入美國機器人新創公司。新漢預估，隨著客戶明年下半年發表新一...

寬宏、必應 業績看俏

暑假演唱會旺季爆發，文創族群寬宏（6596）、華研音樂、必應、寬魚等今年手握多筆展演活動，且多數售票狀況良好，其中寬宏因...

郡都攜日商 打造亞灣新地標

郡都（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所昨（20）日簽約，共同投資30億元興建亞灣漢神商圈超高大樓「郡都大成...

中華資安競拍 底價203.42元 9月8日掛牌上市

中華電信轉投資專業資安子公司中華資安國際（7765）預訂9月8日掛牌上市，將自22日起採取部分競價拍賣，部分公開申購。

萬泰科 全年拚績增兩位數

萬泰科（6190）昨（20）日舉行法說會，該公司AI高速線與低軌衛星需求持續暢旺，第一期產能已滿，預定年底完成第二期產能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。