快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

振大環球兩引擎 熱轉

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

振大環球（4441）昨（20）日舉辦上市前業績發表會，董事長許公任表示，公司未來成長將仰賴兩大動能推進，一方面是電商平台與網紅合作推出聯名商品的新模式，另一方面則是運動品牌兼通路商Dicks持續擴張的通路版圖，對下半年至明年的營運展望樂觀看待。

針對近期關稅政策，許公任指出，8月新制底定後，市場普遍已找到因應方式。過去政策未明時，振大曾主動承擔部分成本以維繫客戶關係，如今訂單則已全面回歸正常議價機制，有助於合作基礎的長期穩定。

振大環球為亞馬遜最大針織服飾供應商，亞馬遜自去年底啟動「自有品牌＋網紅聯名」策略，首波合作就創造驚人銷售，帶動振大環球今年高成長。此外，公司第二大客戶、美國最大體育用品通路DICKS也迎來新布局，今年5月宣布併購Foot Locker。今年5月宣布併購Foot Locker後，DICKS在美國現有約850家門市，Foot Locker則在美國有750家、海外1,650家，通路版圖將一舉擴大至全球逾3,000家門市，有望從美國市場拓展到全球通路。

許公任表示，馬達加斯加具備充裕勞動力與具競爭力的薪資條件，營運環境相對部分亞洲國家更具優勢。公司已在當地經營超過八年，目前第二座工廠正在擴建，預計明年第1季完工，第2季開始挹注營收。

除了馬達加斯加，加上越南與印尼明年三大產區將同步開出新產線，整體產能可望增加30%至40%。其中，馬達加斯加享有15%關稅優勢，具明顯競爭力，優於東南亞各國之下，有望在這一波美國對等關稅風暴中受惠轉單效益。

美國 關稅

延伸閱讀

對美信心動搖…川普難以捉摸掀保護傘焦慮 日韓擁核聲浪升溫

勇闖美國政治圈！明道中學柯昱丞獲40萬圓夢基金 訪費城、見議員

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

裁員應先裁H-1B者？亞馬遜員工匿名文稱「他們與美無牽連」引議

相關新聞

旺矽探針卡產能 喊衝

測試介面大廠旺矽（6223）昨（20）日召開法說會，董事長葛長林表示，在AI與HPC應用帶動下，公司積極擴充MEMS（微...

新漢衝刺機器人 報捷

工業電腦廠新漢（8234）衝刺機器人布局報捷，旗下相關業務已打入美國機器人新創公司。新漢預估，隨著客戶明年下半年發表新一...

寬宏、必應 業績看俏

暑假演唱會旺季爆發，文創族群寬宏（6596）、華研音樂、必應、寬魚等今年手握多筆展演活動，且多數售票狀況良好，其中寬宏因...

郡都攜日商 打造亞灣新地標

郡都（4402）集團與日本A咖建不動產開發商三菱地所昨（20）日簽約，共同投資30億元興建亞灣漢神商圈超高大樓「郡都大成...

中華資安競拍 底價203.42元 9月8日掛牌上市

中華電信轉投資專業資安子公司中華資安國際（7765）預訂9月8日掛牌上市，將自22日起採取部分競價拍賣，部分公開申購。

萬泰科 全年拚績增兩位數

萬泰科（6190）昨（20）日舉行法說會，該公司AI高速線與低軌衛星需求持續暢旺，第一期產能已滿，預定年底完成第二期產能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。