振大環球兩引擎 熱轉

振大環球（4441）昨（20）日舉辦上市前業績發表會，董事長許公任表示，公司未來成長將仰賴兩大動能推進，一方面是電商平台與網紅合作推出聯名商品的新模式，另一方面則是運動品牌兼通路商Dicks持續擴張的通路版圖，對下半年至明年的營運展望樂觀看待。

針對近期關稅政策，許公任指出，8月新制底定後，市場普遍已找到因應方式。過去政策未明時，振大曾主動承擔部分成本以維繫客戶關係，如今訂單則已全面回歸正常議價機制，有助於合作基礎的長期穩定。

振大環球為亞馬遜最大針織服飾供應商，亞馬遜自去年底啟動「自有品牌＋網紅聯名」策略，首波合作就創造驚人銷售，帶動振大環球今年高成長。此外，公司第二大客戶、美國最大體育用品通路DICKS也迎來新布局，今年5月宣布併購Foot Locker。今年5月宣布併購Foot Locker後，DICKS在美國現有約850家門市，Foot Locker則在美國有750家、海外1,650家，通路版圖將一舉擴大至全球逾3,000家門市，有望從美國市場拓展到全球通路。

許公任表示，馬達加斯加具備充裕勞動力與具競爭力的薪資條件，營運環境相對部分亞洲國家更具優勢。公司已在當地經營超過八年，目前第二座工廠正在擴建，預計明年第1季完工，第2季開始挹注營收。

除了馬達加斯加，加上越南與印尼明年三大產區將同步開出新產線，整體產能可望增加30%至40%。其中，馬達加斯加享有15%關稅優勢，具明顯競爭力，優於東南亞各國之下，有望在這一波美國對等關稅風暴中受惠轉單效益。