力致看下半年中性偏樂觀 加速布局液冷散熱

散熱廠力致在筆電散熱風扇市場居於領先，面對AI伺服器液冷散熱需求大增，力致總經理王維鵬今天表示，正加速布局，鎖定水冷板（Cold plate）、冷水分配器（CDU）等產品項目，擬在美國設立分公司，方便與大型CSP（雲端服務供應商）聯繫。

力致今天舉行法人說明會，王維鵬表示，今年第1季有比較大的攤提折損，第2季又面臨匯損壓力，影響整體獲利表現。力致今年上半年營收新台幣42.9億元，年增4.8%；歸屬母公司淨利1.48億元，年減58.5%，每股稅後純益1.5元。

展望下半年，王維鵬表示，最近PC客戶受到多項缺料干擾，出貨不順，不過相關缺料問題有望在9月下旬獲得解決，對於下半年看法「中性偏樂觀」。

力致在筆電散熱市場居於領先，占有率超過4成，去年出貨將近1億台筆電散熱模組。面對這兩年AI伺服器散熱需求大增，力致董事長饒振奇今天表示，力致正逐步降低PC產品應用的營收占比，從去年的85%，今年上半年已降至78%，估2026年要進一步降到7成。

王維鵬表示，力致加速布局液冷散熱市場，鎖定水冷板和CDU等項目。他強調，雖然力致腳步稍慢，但液冷散熱趨勢才剛開始，幾家同業努力交貨，仍無法滿足市場需求，力致在焊接技術等方面具有優勢，對於切入市場有信心。

另外，力致近年積極投入浸沒式散熱，王維鵬表示，今年已開始出貨，全年約出貨30套，搭配自己的CDU、Tank等關鍵零件，提供全套解決方案。