漢民轉投資禾榮科9月將以600元掛牌上市 市值已破千億

漢民集團轉投資禾榮科（7799）將在9月份暫定600元的承銷價掛牌上市，公司將在21日舉行上市前業績發表會。禾榮科總經理沈孝廉20日表示，公司發展硼中子捕獲治療（AB-BNCT）已和台北榮總合作設立AB-BNCT中心，預計2027完工啟用，搭配的BPA含硼藥物也預計2026年底取得藥證，期待2027年開始賺錢。

成立於2017年的禾榮科技，目前實收資本額14.06億元，由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的AB-BNCT取得技術授權，最大股東漢民科技持股高達八成，由於籌碼高度集中，外傳不少醫界看好技術，禾榮科自今年4月下旬在興櫃市場從327元開始起漲，至6月底最高漲至951元，20日興櫃參考價為842元，目前市值已經突破千億元。

沈孝廉表示，禾榮科掛牌前將發行新股，屆時資本額將擴大到15億元以上，漢民持股也將降至七成左右。禾榮科打造的台灣首座硼中子捕獲治療中心，去年已在中國醫藥大學新竹附設醫院啟用，透過漢民董事長黃民奇捐贈12億元給陽明交通大學的第二套設備，日前也正式在台北榮總建置動工，預計2027年正式啟用。

禾榮科發展的AB-BNCT系統是一項「藥械合一」的治療方案，搭配的含硼治療用藥BPA今年3月取得臨床一／二期試驗許可（IND），目標2026年底取得復發型頭頸癌藥證後，可搭配北榮的硼中子捕獲治療中心式開始正式營運，期待2027年開始賺錢。

根據市調機構GII指出，全球放射治療市場需求預計將從2023年的80.3 億美元增至2032年近239.7億美元，2024-2032 年研究期間複合年成長率為 12.92%。BNCT雖仍處於早期階段，但隨著技術成熟與臨床成果累積，正逐步從研究型療法轉化為臨床常規應用，有望成為放射治療主流技術之一，並成為推動整體市場擴張的核心動能。

目前全球BNCT裝置數量已從2020年的28座增至2024年的35座，預期未來有更多國規劃新增BNCT中心。其中亞洲市場扮演關鍵角色，日本率先核准 BNCT醫療設備，台灣亦於近年成功自主研發並投入臨床試驗，依照禾榮科的目標，未來將先鞏固台灣設施佈局與臨床證據，中期將以新加坡、泰國與越南等亞太新興市場為主要推進區域，長期目標則是推向歐美市場，爭取當地法規認證與商業落地，朝全球BNCT領導品牌邁進。