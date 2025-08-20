南俊伺服器營收占比逾5成 GB系列拚年底出貨放量

快訊

中央社／ 台北20日電

滑軌廠南俊國際的伺服器營收占比持續拉高，上半年已衝破5成，財務長暨董事長特助任忠仁今天表示，隨著GB200供應鏈轉順，預計下半年伺服器占比可望進一步拉高到55%至60%，驅動公司營運成長。

南俊今天舉行法說會，任忠仁介紹，南俊的鋼珠滑軌廣泛應用在廚房櫥櫃、辦公室傢俱、工業應用等，近幾年公司積極耕耘伺服器市場，營收占比快速拉升。

南俊的雲端伺服器滑軌占公司營收比重從2023年的27%、2024年的37%，今年上半年首度突破5成、達到51%，且任忠仁預告，下半年有望進一步提升到55%至60%。

任忠仁表示，南俊已取得輝達（NVIDIA）GB300推薦供應商（RVL）資格，另外也積極布局ASIC（特殊應用積體電路）市場，加上GB200供應鏈轉順，南俊新AI伺服器相關應用產品第3季已開始小量出貨，目標第4季能出貨放量。

配合需求增加，南俊持續擴增伺服器滑軌產線，伺服器滑軌專用線從2年前只有2條，今年上半年已擴增到7條，預計今年下半年還會再增加4至5條線。

任忠仁表示，伺服器滑軌的ASP（產品單價）與毛利率都高於平均值，隨著產品組合優化，推動公司毛利率攀升，以今年第2季為例，雖然面對新台幣升值的衝擊，南俊第2季毛利率32.5%，較去年同期大幅拉升8.21個百分點，也比第1季再提升2.32個百分點，續創新高。

南俊已公布半年報，第2季歸屬母公司淨利新台幣838.1萬元，年減83.3%，單季每股純益0.13元。累積南俊上半年營收11億元，年增21.5%；歸屬母公司淨利7367萬元，年減24.3%，每股稅後純益1.12元。

營收 伺服器

