快訊

營養師封「最完美零食」！這水果在TikTok爆紅 可助消化、護心血管

宜蘭醫師娘墜谷存活卻死於火災 解剖赫見「內臟受重創」死因疑點重重

玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流、男手腳麻痺

萬泰科法說會／AI 高速線與低軌衛星需求暢旺 中期展望樂觀

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
萬泰科總經理張程雅。記者蕭君暉／攝影
萬泰科總經理張程雅。記者蕭君暉／攝影

萬泰科（6190）20日舉行法說會，該公司AI高速線與低軌衛星需求持續暢旺，第一期產能已滿，預定年底完成第二期產能，總經理張程雅表示，第3季營收動能略為趨緩，中期展望樂觀，上下半年業績約略相當。法人預估，萬泰科受惠AI伺服器與高毛利產品需求穩健，全年營收可望成長兩位數，挑戰新高。

萬泰科在泰國的AI高速線產能，第一期200萬米已經完成並陸續出貨，第二期規劃600萬到800萬米，將在今年底完成，目前看來，東南亞市場需求大，美國客戶相當積極，產能吃緊，至於第3季產能還要觀察。

萬泰科今年資本支出預估為8億元，其中2億元用在越南與泰國擴產，第一期與第二期投資1.6億元，至於越南已經擴產幅照線E-Beam，預定明年3月量產，另外，規劃在美國加州購置倉庫，約支出6億元。

張程雅表示，雖然傳統線材業務受到客戶庫存稍高，部分訂單將出現遞延，但高毛利產品，例如AI高速線、低軌衛星與製化產品表現符合預期，毛利率可維持健康水位。隨著客戶庫存調整告一段落，中長期需求不變，該公司對2025年及2026年的成長動能仍具信心。

萬泰科預估，AI高速線在2025年營收占比將達2%，2026年進一步提升至6%。低軌衛星線材今年營收占比約5%，2026年上看7%以上；至於毛利較高的輻照交聯線材，已經承接日本廠商退出後的東南亞市場需求，相當暢旺。

他說，AI伺服器傳輸規格在GB200世代，由PCIe 4.0升級至5.0，進入GB300，將升級到PCIe6.0，每一次的升級就是平均售價與毛利同步上升，萬泰科5.0產品已經出貨，目前完成6.0產品開發，並持續投入7.0世代，朝224Gbps產品線發展。AI伺服器線材需求在2025至2028年間的三年年複合成長率可望達220%，後續市場潛力龐大，集團將繼續深耕。

AI 營收 萬泰科

延伸閱讀

雨勢升級！18縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

機票新台幣0元起！ 「越捷航空」推台灣旅客專屬限時優惠 20公斤托運行李免費

CCL雙雄7月營收創高

華通、昇達科 選長天期

相關新聞

信立處分世紀民生持股3,210張 獲利2.46億元

信立（4303）公告處分世紀*（5314）持股，自8月15日至8月19日共脫售3,210張，每股平均價格78.35元，交...

格斯搶進軍工 國防展秀實力

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採...

博大產能滿載 業績補

電源廠博大（8109）昨（19）日召開法說會，公司表示，下游庫存回到正常水位，來自鐵道交通、醫療及工業電腦等多重動能驅動...

崇友毛利率拚站穩30%

全台新案進入交屋大潮，電梯廠崇友（4506）在穩定出貨下，下半年持續受惠訂單認列挹注，全年營運有望維持成長態勢。

鉅陞2026年推案上看220億

鉅陞（5529）跟著台積電走，擴大投資嘉義房市，董事長褚學忠指出，明年是鉅陞獲利的關鍵年，預計明年底前有1,600戶完工...

東方風能上市案 通過

臺灣證券交易所昨（19）日召開857次「有價證券上市審議委員會」，審議東方風能初次申請股票上市案，審議結果為「通過」，惟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。