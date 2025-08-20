萬泰科法說會／AI 高速線與低軌衛星需求暢旺 中期展望樂觀

萬泰科（6190）20日舉行法說會，該公司AI高速線與低軌衛星需求持續暢旺，第一期產能已滿，預定年底完成第二期產能，總經理張程雅表示，第3季營收動能略為趨緩，中期展望樂觀，上下半年業績約略相當。法人預估，萬泰科受惠AI伺服器與高毛利產品需求穩健，全年營收可望成長兩位數，挑戰新高。

萬泰科在泰國的AI高速線產能，第一期200萬米已經完成並陸續出貨，第二期規劃600萬到800萬米，將在今年底完成，目前看來，東南亞市場需求大，美國客戶相當積極，產能吃緊，至於第3季產能還要觀察。

萬泰科今年資本支出預估為8億元，其中2億元用在越南與泰國擴產，第一期與第二期投資1.6億元，至於越南已經擴產幅照線E-Beam，預定明年3月量產，另外，規劃在美國加州購置倉庫，約支出6億元。

張程雅表示，雖然傳統線材業務受到客戶庫存稍高，部分訂單將出現遞延，但高毛利產品，例如AI高速線、低軌衛星與製化產品表現符合預期，毛利率可維持健康水位。隨著客戶庫存調整告一段落，中長期需求不變，該公司對2025年及2026年的成長動能仍具信心。

萬泰科預估，AI高速線在2025年營收占比將達2%，2026年進一步提升至6%。低軌衛星線材今年營收占比約5%，2026年上看7%以上；至於毛利較高的輻照交聯線材，已經承接日本廠商退出後的東南亞市場需求，相當暢旺。

他說，AI伺服器傳輸規格在GB200世代，由PCIe 4.0升級至5.0，進入GB300，將升級到PCIe6.0，每一次的升級就是平均售價與毛利同步上升，萬泰科5.0產品已經出貨，目前完成6.0產品開發，並持續投入7.0世代，朝224Gbps產品線發展。AI伺服器線材需求在2025至2028年間的三年年複合成長率可望達220%，後續市場潛力龐大，集團將繼續深耕。