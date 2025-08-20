中華資安擬於9月8日上市 競價拍賣底價203.42元、承銷價暫定238元

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）轉投資的興櫃資安股王中華資安（7765）擬於9月8日掛牌上市，將採取部分競價拍賣，部分公開申購。此次新股現金增資上市公開承銷股數80%採競價拍賣、競拍底價為203.42元；另20%採公開申購、公開申購承銷價以最低承銷價格1.17倍為上限，故承銷價暫定為238元。

競價拍賣從8月22日起至8月26日止，中華資安將競拍底價定為每股203.42元，最低每標單位為1,000股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，預計8月28日上午十點開標，並自8月27日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.17倍為上限，故暫定為每股238元。

中華資安為資安專業服務領導品牌，三大業務支柱「上網資安服務」、「資安專業服務」與「資安商品銷售」歷年來營收獲利持續穩健成長，結合自有產品研發與海外市場拓展的雙引擎驅動，公司2025年上半年營收與獲利雙雙創下歷史新高，營收9.8億元，年增14%，稅後每股純益（EPS）6.01元。

中華資安提供上網資安、資安檢測、監控、應變與顧問諮詢等專業服務，客群涵蓋個人、家庭、金融、科技製造、醫療、政府機關等。中華資安積極投入自有產品研發與海外市場拓展，自有產品上半年營收年增33%，成長動能逐漸展開；海外市場部分已觸及亞、美、歐、非四大洲，上半年營收大幅成長250%。展望未來，中華資安將持續投入AI技術創新，拓展工控資安應用場域，提供雲端資安服務、AI應用資安解決方案，也針對無人機與低軌衛星等新興領域的資安研發解決方案，邁向國際級的資安服務與產品公司。

