藪內薰將掌亞洲藏壽司

亞洲藏壽司（2754）昨（19）日公告，董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至今年12月31日。接任人選為母公司日本藏壽司現任董事兼營業本部長藪內薰，預計明年1月1日上任。

西川健太郎因個人職涯規劃辭任，自2014年帶領品牌登台，陸續完成日本藏壽司社長田中邦彥交付的多項里程碑，包括同年開出台灣首店松江南京門市、2020年成功掛牌上櫃，以及2023年達成50店的階段性目標，為集團在台灣事業版圖奠定穩固基礎。

對於投資人關注，公司營運方針是否受到影響，亞洲藏壽司表示，將延續現行成長策略，短期內不會有變動，持續擴大台灣市佔率、提升品牌價值、加強人才培育。至於海外市場，與母公司持續推進評估中。