快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

創櫃三新星 南下招商

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為推廣創櫃板制度及提升創櫃板公司知名度，櫃買中心設置「創櫃新星主題專區」，並帶領三家創櫃板公司參加「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」，活動將於22日至23日期間舉辦。

「2025 Meet Greater South亞灣新創大南方」是數位時代於高雄舉辦的大型新創企業展，地點在高雄展覽館北館。櫃買中心規劃設置「創櫃新星主題專區」，於現場設置諮詢服務人員，並提供創櫃板資訊的QR CODE與文宣品，協助各界了解創櫃板Plus制度。

櫃買中心此次邀請共同參展的三家創櫃板公司各具特色，包括專精吹膜模頭及吹膜機設計製造的宏泰工業（7518）、知名連鎖西式早餐品牌晨間廚房（7666），及推出符合永續再生概念吸盤式掛鉤的鐵碳企業（7539）。

宏泰工業主要產品為押出吹膜模具及吹膜機相關的關鍵零組件，包括押出機、模頭、風環、換網裝置、螺桿料管組等。晨間廚房提供各式早餐、輕食餐點食材採購配送，經營業務包括加盟體系經營、食材採購，以及物流配送。鐵碳企業產品包括FECA魔法吸盤多元創新完美融合生活美學與收納、工具製造與銷售整合建築用等相關工具。

櫃買中心指出，此次活動計有上百家新創企業參展，並邀請國內知名創投、創業服務、育成加速器及國內外知名媒體共襄盛舉，相信對創櫃板公司知名度及業務與資金媒合機會有所提升，期待藉由參加本展，提供當地創櫃板公司優質的輔導資源，能更加活絡南高屏地區創新能量。

宏泰 創櫃板 櫃買中心

延伸閱讀

櫃買中心對台北地院裁定准許樺晟聲請的定暫時狀態假處分將提出抗告

樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金

櫃買中心健走家庭日 回響熱烈

櫃買攜富時羅素 衝ETF業務

相關新聞

格斯搶進軍工 國防展秀實力

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採...

博大產能滿載 業績補

電源廠博大（8109）昨（19）日召開法說會，公司表示，下游庫存回到正常水位，來自鐵道交通、醫療及工業電腦等多重動能驅動...

崇友毛利率拚站穩30%

全台新案進入交屋大潮，電梯廠崇友（4506）在穩定出貨下，下半年持續受惠訂單認列挹注，全年營運有望維持成長態勢。

鉅陞2026年推案上看220億

鉅陞（5529）跟著台積電走，擴大投資嘉義房市，董事長褚學忠指出，明年是鉅陞獲利的關鍵年，預計明年底前有1,600戶完工...

東方風能上市案 通過

臺灣證券交易所昨（19）日召開857次「有價證券上市審議委員會」，審議東方風能初次申請股票上市案，審議結果為「通過」，惟...

新代進擊機器人「小腦」

智慧製造解決方案領導廠新代科技（7750）董事長蔡尤鏗昨（19）日表示，新代規劃2027年第2季啟用馬來西亞第二廠，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。