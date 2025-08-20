快訊

櫃買二族群 下周秀業績

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

因應上櫃公司第2季財務報告已陸續公告，櫃買中心（Taipei Exchange）近期推出四場次特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，下周將有「智慧製造與醫療」及「居家生活」兩大主題業績發表會登場。

「櫃買市場業績發表會」自12日起陸續舉行，獲得投資人熱烈迴響。

櫃買中心表示，電子製造業向來是台灣科技產業發展重要環節，而電子業與生技業也是櫃買市場市值前二大產業，為彰顯櫃買市場多元的產業聚落，此系列業績發表會下周接力於26日推出「智慧製造與醫療」主題，由航太、半導體與光電零組件整合製造廠商千附精密（6829）、國內從事安控影像軟體廠商聰泰，及高階醫材表面處理、人工水晶體及植入系統開發商奈米醫材與會。

另外，為了使投資人進一步發掘隱藏在身邊的優質上櫃公司，27日壓軸安排「居家生活」主題，邀請國民經濟美食品牌揚秦、專業五金連鎖通路商振宇五金，及機能性服裝面料設計與製造商竣邦-KY參與，說明財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，有意參與櫃買市場業績發表會的投資人，可到櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw）報名參加。

並且，櫃買中心網站也會推出即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），讓未能即時參與活動的投資人也能了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看、查詢。

醫材 櫃買中心

