賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

新代進擊機器人「小腦」

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

智慧製造解決方案領導廠新代科技（7750）董事長蔡尤鏗昨（19）日表示，新代規劃2027年第2季啟用馬來西亞第二廠，2028年第4季在台南設立智慧製造基地，集團積極布局工業機器人智慧機器人應用，並鎖定智慧機器人的「小腦」與關鍵零組件。

蔡尤鏗表示，新代集團可發展機器人電控系統、整合控制器和感測元件功能的「小腦」，也可發展機械手臂等關鍵零組件，機器人布局目前正與客戶合作中，預計2026年上半年起，部分產品有機會逐步落實。

新代預計9月底掛牌上市，蔡尤鏗指出，集團下一個五年發展計畫，將聚焦AI與機器人；而因應地緣政治變數與AI趨勢發展，集團決進入資本市場，讓市場看到新代的經營能見度。

新代第2季合併毛利率47.56%，稅後純益5.99億元、年增20%，每股稅後純益9.52元；累計上半年稅後純益10.8億元、年增33.9%，每股稅後純益17.2元，獲利創同期新高。

布局 智慧機 工業機器人

