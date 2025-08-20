東方風能上市案 通過
臺灣證券交易所昨（19）日召開857次「有價證券上市審議委員會」，審議東方風能（7786）初次申請股票上市案，審議結果為「通過」，惟本案尚須提報證交所董事會核議。
東方風能公司的主要業務為船舶租賃（含服務）及海事工程，董事長為陳柏霖，實收資本額15.65億元，輔導上市承銷商為永豐金證券。在營運部分，市場結構以內銷為主，占比達100%，現有14艘各式船舶營運中，另有四艘正在建造中，2024年合併營收68.18億元、年增36%，稅後純益12.15億元、年增21%，每股稅後純益7.94元。2025年上半年每股稅後盈餘4.83元。
東方風能董事長陳柏霖日前於股東常會對外宣示，將全力拓展國際版圖，第一步已成功搶進歐洲市場，預計明年開始貢獻海外營收，公司並按原訂計畫力拚今年掛牌上市。
緊接在後，證交所將在21日召開有價證券上市審議委員會第858次會議，將審議鴻勁申請股票上市案。
鴻勁主要業務為提供IC測試分選機及其相關設備整合性解決方案，董事長為謝旼達，實收資本額為16.16億元，在營運部分，2024年稅前純益為66.82億元、2025年上半年為63.90億元；至於每股稅後盈餘部分，2024年為32.95元、2025年上半年來到31.15元。
