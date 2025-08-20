格斯搶進軍工 國防展秀實力

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採用的高性能電芯系統，為高階AI無人機提供長航時、高可靠性的能源解決方案。格斯也將展出無人船平台整體方案，展現電池芯於陸、海、空多維度的應用實力。

根據集邦科技資料，全球軍用無人機市場將從2022年的165億美元，快速成長至2025年的343億美元，年複合成長率達27.6%。其中電池系統平均占整體成本三成以上，2023年無人機電池市場規模達68億美元，並持續高速增長。

格斯表示，越南無人機專案採用的高性能電芯系統，能量密度較傳統工業用電池提升15%，為高階AI無人機提供長航時、高可靠性的能源解決方案。

格斯發言人許志帆指出，此次越南專案不僅提供電池，更以「整機方案」形式，結合自有電芯技術與無人機整體設計。任務型AI無人機對電芯要求，必須能應對極端環境、震動衝擊，同時具備高倍率放電、快充能力、長循環壽命與熱失控防護。

