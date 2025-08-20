博大產能滿載 業績補

電源廠博大（8109）昨（19）日召開法說會，公司表示，下游庫存回到正常水位，來自鐵道交通、醫療及工業電腦等多重動能驅動，目前產能已滿載，看好下半年淡季不淡，訂單能見度直達明年首季，估計今年第4季新增10%至15%產能，以支應今年底到明年上半年訂單需求。

法人估計，博大在訂單回溫及擴產效益帶動下，2025年營收有望年增二位數敗分比，伴隨匯率回穩及產品組合優化，全年毛利率有望力守近五成水準。

博大昨天不回應法人預估的財務數字，強調看好全年營收將有突破性成長，對下半年營收及接單正向樂觀看待。

法人關注博大AI應用布局，博大表示，大的GPU功率多為kw等級，與博大定位不同，博大主要聚焦邊緣運算、國防電源等應用，包括無人機、載具、通訊項目、低軌衛星等，至於目前很夯的人形機器人及韌性電網等領域，博大都有接觸。