崇友毛利率拚站穩30%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

全台新案進入交屋大潮，電梯廠崇友（4506）在穩定出貨下，下半年持續受惠訂單認列挹注，全年營運有望維持成長態勢。

崇友表示，目前在手訂單達百億元、動能無虞，且在調價策略發酵下，未來毛利率可站穩30%。

崇友近年受惠良好的接單環境，營運逐年成長，今年第2季獲利繳出創同期新高的好成績。崇友表示，今年在建案陸續交屋下，可望持續受惠過去幾年所接的訂單，旗下新梯、汰舊換新業務訂單出貨完工保持良好進度。

此外，公司積極開拓老舊電梯汰換業務，近來因地震頻繁，民眾提高對居住安全的重視度，國內老舊電梯汰換需求持續升溫，亦帶動汰舊換新業務逐年成長。

針對市場狀況，崇友認為，儘管今年房市推案量下滑，但國內指標大型建商仍穩定推案，加上政府政策持續推動都市更新及危老重建、大型商用不動產案量大等，都讓接單環境穩定，今年新梯接單達成率已達七成，預期全年接單量可較去年成長。

法人認為，除了國內住宅市場外，崇友積極朝向辦公大樓、飯店與百貨商場電梯市場發展 ，加上近年積極拓展汰舊換新市場 ， 效益顯現 ， 帶動新電梯毛利率大幅提升，加上保養業務穩定，預期營運將呈現穩定成長。

崇友 毛利率 都市更新

