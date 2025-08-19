凌通下半年展望保守 凌陽創新估與去年同期差異不大

凌陽集團旗下微控制器（MCU）廠凌通第2季營運表現旺季不旺，下半年營運展望依然保守。影像訊號處理晶片廠凌陽創新表示，客戶以急單居多，預期下半年營收將與去年同期差異不大。

凌陽集團下午舉行聯合法人說明會，凌通表示，因美國關稅政策不明朗，影響客戶拉貨速度，進而使得凌通第2季營運表現旺季不旺，季營收新台幣6.65億元，年減15.9%。

凌通累計上半年營收11.91億元，年減10.8%。凌通指出，主要是中國市場持續低迷，以及美國關稅政策不確定性，影響客戶下單力道，加上新台幣急遽升值，是上半年業績減少的主因。

展望未來，凌通表示，下半年營運充滿不確定性，將持續受中國市場競爭，以及關稅、匯率等因素影響，須觀察後續關稅政策影響、美國降息力道及中國是否推出有效消費刺激政策而定。

凌陽創新指出，客戶以急單居多，謹慎看待下半年業績表現，預期今年下半年業績將與去年同期相差不多，不過仍須觀察整體大環境及景氣循環狀況，公司未來將致力拓展智慧物聯網（AIoT）等非筆記型電腦市場。

凌陽集團表示，上半年合併營收32.48億元，其中，凌通業績占37%，凌陽創新占31%，凌陽的數位影音娛樂多媒體系統單晶片與矽智財設計業務約占25%。

凌陽指出，隨著上半年車用遞延訂單陸續回籠，預期下半年業績表現應可優於上半年。因公司產品並無直接出口美國，關稅影響有限。

至於新一代的C5晶片產品，凌陽表示，在空拍機應用可增加多種影像結合辨識功能，視訊會議應用可增加會議摘錄和即時翻譯功能，自走機器人應用可增加語音聲控和對話陪伴功能，車內駕駛偵測應用可增加語音互動及輔助提醒功能。