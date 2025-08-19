撼訊法說會／回收鋰獲Panasonic訂單 循環經濟將成為第二成長引擎

顯示卡廠撼訊（6150）19日舉行法說會，總經理陳劍威表示，受惠超微（AMD）新顯示卡市占提升，推動該公司顯卡業務回溫，並帶動進邊緣AI（Edge AI）跟著成長，至於循環經濟的回收鋰，獲得日本Panasonic鋰電池訂單，逐步小量出貨，二氧化碳捕捉機也小量出貨日本與印尼，後續可望擴大到回收稀土，使得循環經濟將成為未來第二成長引擎。

撼訊表示，在顯卡本業上，與AMD緊密合作。除消費性顯卡外，已擴展至工作站與邊緣AI應用，針對AI推論設計的高階顯卡，可支援多卡串聯，鎖定金融交易、電商行銷、智慧製造等場景。目前相關專案已開始挹注營收，下半年有望放量。

至於循環經濟方面，陳劍威說，旗下蘆竹廠已具備投產資格，具備廢電池回收與金屬提煉能力，可再生鋰、鈷、鎳、金、銀等27種關鍵材料。撼訊已打入Panasonic電池供應鏈，提供再生鋰原料，由於歐盟自2027年起要求電池必須含一定比例的再生鋰，使得撼訊再生鋰後勢看俏，同時，已經在研究提煉再生稀土，擴大循環經濟的成長動能。

陳劍威說，循環經濟已接獲日本市場小量訂單，後續將進一步鎖定東南亞與歐洲市場，此外，集團研發的二氧化碳（CO₂）捕捉機，下半年小量出貨至日本、印尼，他看好循環經濟，將成為繼顯卡之外，推動業績成長的第二成長曲線。

就區域市場來看，他說，美國市場相當穩健，顯示卡目前沒有關稅，客戶端需求未見明顯鬆動。日本與韓國市場則表現突出，超微在日本市占率已接近40%，撼訊同步受惠。中國大陸市場競爭激烈，但公司仍維持量能；歐洲則因歐元走強而出現回溫跡象。

展望下半年，他說，持續鞏固顯卡市場，持續推動高階AI顯卡與循環經濟事業。由於Panasonic鋰電池到手，接著就是快速提升工廠產能放量，循環經濟將是推動撼訊未來業績成長的主旋律。