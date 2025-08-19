沛波法說會／鋼筋需求穩定 訂單能見度直達2026年第1季

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
沛波鋼鐵19日受邀參加康和證券舉辦的線上法人說明會，總經理黃霈櫻表示，目前沛波在手訂單能見度達六個月。鋼鐵示意圖。圖／AI生成
沛波（6248）鋼鐵19日受邀參加康和證券舉辦的線上法人說明會，總經理黃霈櫻表示，目前沛波在手訂單能見度達六個月。

2025年上半年合併營收為40.44億元，較2024年同期45.57億元減少11.25%，主要因鋼價走弱及鋼品買賣交易減少。然而，鋼筋出貨量創歷史新高，穩健的國內建築用鋼筋需求，有助抵銷鋼品買賣需求下滑的影響。

展望未來，沛波持續強化接單與出貨動能，並為營建業與公共工程提供更高品質且全面的產品與服務。雖第3季仍受氣候因素影響，短期出貨動能略有調整，但國內建築用鋼筋需求穩定，訂單能見度已到2026年第1季。公司預期，第4季將進入傳統旺季，加上鋼價支撐，樂觀看待下半年營運展望。

鋼品 鋼價 鋼鐵 法人說明會

