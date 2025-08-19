關稅海嘯衝擊…瀧澤科啟動周休三日 股價重挫跌停

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國對台灣課徵「20%+N」的高額關稅，目前仍在持續談判中，加上新台幣升值對出口不利，雙重壓力下，製造業受到衝擊，工具機業可說是處於關稅海嘯第一排。圖為示意圖。記者黃仲裕／攝影
關稅海嘯衝擊工具機業，工具機大廠瀧澤科（6609）將自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），預計實施3個月；瀧澤科啟動周休三日，公司強調，並非無薪假，是「為將來景氣回升做準備」；19日股價開低後重挫至跌停47元收盤，下跌5.2元。

美國對台灣課徵「20%+N」的高額關稅，目前仍在持續談判中，加上新台幣升值對出口不利，雙重壓力下，製造業受到衝擊，工具機業可說是處於關稅海嘯第一排，據了解，工具機業「做四休三」的情況從全球關稅戰之後就逐步發酵。

工具機大廠瀧澤科啟動「營運效能優化專案」，其中的重點措施是推動「員工特休集中管理計畫」，自本周五起，每周五「鼓勵員工集中排休」（做四休三），預計實施3個月，後續再依訂單狀況進行調整。

瀧澤科表示，鼓勵並統一安排部分員工自8月22日起每周五集中排休，預計實施3個月，但此舉並非無薪假，而是「為將來景氣回升做準備」。

不過，瀧澤科周休三日將啟動，19日股價重挫，早盤以47.7元開低後重挫至跌停47元，一路鎖到收盤。

