中美晶能源服務事業 擴張
太陽能廠中美晶（5483）昨（18）日參加櫃買業績發表會，董事長徐秀蘭表示，集團營運架構明確劃分為半導體、車載平台與能源平台三大主軸，看好能源平台不僅是電力銷售，而是國際化與高毛利的能源服務事業，集團積極在服務端快速放量，是未來關鍵成長動能。
徐秀蘭指出，全球對綠電需求日益強勁，中美晶在手的供電合約達160億度電，仍持續擴增。供電合約具備長期穩定性，是可預期性的服務型營收來源。目前買不到綠電是產業痛點，但中美晶能持續穩定供應長約，是很不容易的事。
她指出，製造業毛利較高，但服務業所需資本支出低，從資產報酬率與股東權益報酬率來看，服務端更具投資效益。中美晶積極在台灣、美國、印度布局，美國市場具關稅與產能缺口雙重優勢，中美晶與當地重要能源企業合作，取得部分持股與銷售權，有助於出口與接單。
