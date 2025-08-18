快訊

振大環球動能強 9月掛牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

振大環球（4441）策略長李哲宇昨（18）日表示，看好今、明年業績將來自二大成長動能，一是最大客戶亞馬遜（Amazon）與網紅聯名的新商業模式，二是公司第二大客戶、美國最大運動用品零售商DICKS今年5月宣布併購Foot Locker，隨著併購效益顯現，看好訂單將持續放量，帶動營收進一步攀升。

高價紡織股添新兵！振大環球將在8月20日舉辦上市前業績發表會，預計9月上旬掛牌上市。振大環球是亞馬遜最大針織服飾供應商，今年以來成長動能強勁，累計前七月營收41.99億元，年增40.19%。

振大環球表示，亞馬遜去年底推出自有品牌與網紅聯名的新商業模式，首波合作即獲市場熱烈回響。公司強調，亞馬遜自有品牌與網紅聯名款不同於單純的「網紅帶貨」，而是透過品牌聯名，創造更高黏著度與持續消費力道。

